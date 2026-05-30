







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ3連覇を狙う上で最大の不安材料となり得るのが、先発ローテーションの健康状態だ。ブレイク・スネル投手らが負傷離脱している中、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得が有力視されている。米メディア『ヘビー』のマイケル・マクダーモット記者が言及した。



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タイガースはスクバルが負傷離脱している間に順位を落としつつあり、トレード期限で売り手に回る可能性が高まっている。そのタイミングでドジャースが球界屈指の投手を獲得し、大谷翔平選手や山本由伸投手らと豪華なローテーションを揃える可能性がある。











実際にドジャースでは大谷がサイ・ヤング賞級の投球を見せる一方で、タイラー・グラスノー投手とスネルは負傷離脱しており、佐々木朗希投手とエメ・シーハン投手は安定した投球を見せられていない。



そこでドジャースにはザイア・ホープ外野手とエミル・モラレス内野手を放出し、スクバルを獲得する案が提案された。ホープはドジャース2位、モラレスは5位の有望株で、MLB全体でもそれぞれ20位、57位に入っている。



注目されるスクバルの動向についてマクダーモット氏は「契約最終年に彼が欠場する期間が生じることを考慮すれば、投手の年平均年俸を塗り替えるような短期契約を結ぶのが理にかなっている。とはいえ、すでに多額の資金を投じていることを考えれば、ドジャースは長期契約を提示することも喜んで検討するだろう」と言及した。





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