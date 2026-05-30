







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、開幕から故障者リスト（IL）に入っていたキケ・ヘルナンデス内野手がメジャー復帰を果たした。本人はもちろん、チームにとっても待望の帰還となるが、いきなり活躍を求めるのは酷かもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



キケは昨季終了後、シーズン中から悩まされていた左肘の手術を受けた。この影響で今季をILで迎えたが、5月上旬にマイナーで実戦復帰を果たしていた。











26日の試合では「9番・三塁」でスタメン起用され2安打を放ったキケだが、同メディアは「今後の焦点は、長期離脱を経た彼がどれだけ早く実戦感覚を取り戻せるかだ。リハビリ期間中の成績は目立つものではなく、打席では多少のサビが見られる可能性もある」と指摘。



続けて、「もっとも、ドジャースは彼に打線を引っ張る役割までは求めていない。期待されているのはベンチ層を厚くし、デーブ・ロバーツ監督の起用の幅を広げ、すでに多くの故障者を抱えるロースターを支えることだ。3連覇を目指すチームにとって、こうした細かな差は非常に重要だ」と記している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】