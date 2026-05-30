ニースのリーグ・アン（フランス1部）残留が決定した。

リーグ・アンの16位チームであるニースと、リーグ・ドゥ（フランス2部）の昇格プレーオフを勝ち上がったチームであるサンテティエンヌによる昇降格プレーオフが29日に開催。ホーム＆アウェイ方式で開催され、サンテティエンヌのホームで行われたファーストレグは0－0のドローに終わっていた。

そして、迎えたニースのホームでのセカンドレグは、今季リーグ・アン最終節のメス戦終了後にファンがピッチになだれ込んだこと受け、無観客で29日に開催された。

試合はスコアレスで前半を折り返すと、62分にジョナタン・クラウスのゴールでニースが先制。79分にはズリコ・ダヴィタシュヴィリのPK弾でサンテティエンヌが同点に追いついたが、81分にカイル・ブダッシュのゴールで再びニースがリードを手にした。

その後、87分にエリー・ワヒが追加点をあげると、90＋2分にもワヒがダメ押しゴールを決め、ニースが4－1で勝利。この結果、ニースのリーグ・アン残留が決定した一方、リーグ・ドゥを3位で終えて昇降格プレーオフまで勝ち進んだサンテティエンヌは1年での1部復帰とはならなかった。

【スコア】

ニース 4－1（2試合合計：4－1） サンテティエンヌ

【試合結果】

1－0 62分 ジョナタン・クラウス（ニース）

1－1 79分 ズリコ・ダヴィタシュヴィリ（PK／サンテティエンヌ）

2－1 81分 カイル・ブダッシュ（ニース）

3－1 87分 エリー・ワヒ（ニース）

4－1 90＋2分 エリー・ワヒ（ニース）

【ハイライト動画】ニースvsサンテティエンヌ