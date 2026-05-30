モンツァが1年ぶりにセリエAに復帰することが決定した。

セリエBを3位で終えたモンツァと、5位で終えたカタンザーロによるセリエA昇格プレーオフ決勝。カタンザーロの本拠地で行われたファーストレグは2－0でモンツァが先勝していたなか、29日にモンツァのホームでセカンドレグが開催された。

試合は39分にセットプレーからフェリペ・ジャックが頭で叩き込んでカタンザーロが先制すると、78分にはルッジェーロ・フロシニーニがクロスに頭で合わせ、カタンザーロが2試合合計で追いつくことに成功した。

それでも、このまま試合は終了。2試合合計2－2となったが、延長戦は行われず、規定によりレギュラーシーズンの順位で上位に終わったモンツァのセリエA昇格が決定した。

モンツァにとっては1年での1部復帰となった一方、1982－83シーズン以来セリエAに昇格できていないカタンザーロにとっては43年ぶりの昇格とはならなかった。

この結果、セリエBからはヴェネツィア、フロジノーネに続いて、モンツァが来季はセリエAに挑戦することが決定。なお、セリエAからはクレモネーゼ、ヴェローナ、ピサが降格することが決まっている。

【ハイライト動画】モンツァvsカタンザーロ