パリ・サンジェルマン（PSG）でキャプテンを務めるDFマルキーニョスが、チャンピオンズリーグ（CL）連覇へ意気込む。イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が伝えている。

昨季悲願の欧州制覇を成し遂げたPSG。連覇を目指す今季はリーグフェーズで思わぬ苦戦を強いられ、11位フィニッシュとなったが、プレーオフではモナコとの同国対決を制してラウンド16進出。以降はチェルシー、リヴァプールのプレミアリーグ勢を蹴散らし、準決勝では優勝候補バイエルンとの接戦を2戦合計6－5で制し、大会連覇に王手をかけた。

そして、ハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナで行われるファイナルではプレミアリーグを22年ぶりに制したアーセナルと対戦する。

その大一番の前日に行われた公式会見にエースFWウスマン・デンベレとともに出席したブラジル代表DFは連覇への意気込みを語った。

「絶好のチャンスだ。ここまで来るのがどれほど大変だったか、僕らはよくわかっている。チャンピオンズリーグでの道のりは、信じられないほど厳しく、非常に困難だった。僕らはこのチャンスをモノにし、勝利を掴むためにここにいる。勝利すれば、この厳しいシーズンを最高の形で締めくくることができる」

今回初めて王者として臨むファイナルだが、試合前日の心境やチームの雰囲気は昨年と変わらず、タイトル獲得へ沸き立つ気持ちがあるという。

「昨年と同じような雰囲気だ。こういう試合では、強い情熱と強い感情が湧き上がるものなんだ。今は、その感情をコントロールし、プレッシャーにうまく対処する必要があると思う。それは当然のことだけど、昨年の経験があれば、こうした場面にもっとうまく対応できるはずだ。いつも非常に感情的な試合になるんだ。リーダーである僕ら、そして経験豊富な選手たちは、常にチームを率いて素晴らしい試合をしなければならない」

また、堅守を武器にプレミアリーグ、CLで結果を残してきたアーセナルに対するゲームプランについて問われると、全ての面で相手を上回る必要があると語っている。

「勝利のカギが何なのかを断言するのは難しいと思う。なぜなら、現代サッカーではあらゆる面で優れた能力を持つチームが求められるからだ。バイエルン戦では、ファーストレグとセカンドレグで全く異なる試合展開を強いられた。アーセナルは守備だけでなく、あらゆる面で強いチームであることはわかっているし、僕らもあらゆる面で力を尽くす必要がある。ファイナルでは、細部へのこだわりが勝敗を分けるんだ」

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