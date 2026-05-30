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2026.05.30 14:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 1 0 1 2 4 0
ソフトバンク 0 1 1 1 0

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    広2-1ソ

    4番 坂倉 将吾 ライトツーベースヒット 広島得点！ 広 2-1 ソ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 菊池 涼介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 小園 海斗 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    広1-1ソ

    1番 正木 智也 フォアボール ソフトバンク得点！ 広 1-1 ソ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 山本 恵大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー矢野 雅哉 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    9番 矢野 雅哉 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 辰見 鴻之介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    6番 前川 誠太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト

  • OUT

    広1-0ソ

    4番 坂倉 将吾 センターヒット 広島得点！ 広 1-0 ソ ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 小園 海斗 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー名原 典彦 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 名原 典彦 センターヒット ランナー：1塁

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