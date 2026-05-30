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2026.05.30 14:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 1 0 0 1 4 0
オリックス 2 0 0 0 2 4 0
  • OUT

    5番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 石伊 雄太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 阿部 寿樹 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 細川 成也 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 福永 裕基 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 渡部 遼人 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中川 圭太 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    1番 村松 開人 ファーストダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    9番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 若月 健矢 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 山中 稜真 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 杉本 裕太郎 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 鵜飼 航丞 センターフライ 3アウト

  • OUT

    中1-2オ

    7番 石川 昂弥 レフトホームラン 中日得点！ 中 1-2 オ

  • OUT

    6番 石伊 雄太 サードライナー 2アウト

  • OUT

    5番 阿部 寿樹 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 西野 真弘 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 宗 佑磨 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 西川 龍馬 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    中0-2オ

    3番 紅林 弘太郎 レフトホームラン オリックス得点！ 中 0-2 オ

  • OUT

    2番 渡部 遼人 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 中川 圭太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 細川 成也 センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 田中 幹也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 村松 開人 空振り三振 1アウト

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