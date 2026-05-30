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5番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト
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6番 石伊 雄太 センターフライ 3アウト
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5番 阿部 寿樹 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 細川 成也 サードゴロ 2アウト
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3番 福永 裕基 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト
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3番 紅林 弘太郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 渡部 遼人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 中川 圭太 ショートフライ 1アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ショートフライ 3アウト
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OUT
1番 村松 開人 ファーストダブルプレイ 2アウト
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9番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1塁
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9番 若月 健矢 センターフライ 3アウト
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8番 山中 稜真 セカンドゴロ 2アウト
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7番 杉本 裕太郎 ライトフライ 1アウト
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8番 鵜飼 航丞 センターフライ 3アウト
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中1-2オ
7番 石川 昂弥 レフトホームラン 中日得点！ 中 1-2 オ
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6番 石伊 雄太 サードライナー 2アウト
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5番 阿部 寿樹 セカンドゴロ 1アウト
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6番 西野 真弘 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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4番 西川 龍馬 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
中0-2オ
3番 紅林 弘太郎 レフトホームラン オリックス得点！ 中 0-2 オ
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OUT
2番 渡部 遼人 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
1番 中川 圭太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 細川 成也 センターフライ 3アウト
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3番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 田中 幹也 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 村松 開人 空振り三振 1アウト
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