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2026.05.30 14:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 1 0 2 0 3 4 0
ロッテ 0 1 0 0 1 2 0
  • OUT

    3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 立石 正広 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 嶋村 麟士朗 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    4番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 友杉 篤輝 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 小川 龍成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 髙部 瑛斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    阪3-1ロ

    2番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ 阪 3-1 ロ

  • OUT

    1番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 熊谷 敬宥 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 井上 広大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    阪1-1ロ

    7番 安田 尚憲 センターホームラン ロッテ得点！ 阪 1-1 ロ

  • OUT

    6番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 立石 正広 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 嶋村 麟士朗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 山口 航輝 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 ライトフライ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 友杉 篤輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 大山 悠輔 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    阪1-0ロ

    3番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 1-0 ロ

  • OUT

    2番 森下 翔太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト

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