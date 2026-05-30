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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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8番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 3アウト
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7番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
6番 立石 正広 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 嶋村 麟士朗 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 友杉 篤輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 小川 龍成 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 髙部 瑛斗 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 佐藤 輝明 ライトフライ 3アウト
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OUT
阪3-1ロ
2番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ 阪 3-1 ロ
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OUT
1番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 熊谷 敬宥 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 1アウト
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8番 井上 広大 空振り三振 3アウト
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阪1-1ロ
7番 安田 尚憲 センターホームラン ロッテ得点！ 阪 1-1 ロ
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OUT
6番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 センターフライ 1アウト
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7番 髙寺 望夢 ライトフライ 3アウト
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6番 立石 正広 レフトフライ 2アウト
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5番 嶋村 麟士朗 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 山口 航輝 レフトフライ 3アウト
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3番 西川 史礁 ライトフライ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 友杉 篤輝 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 大山 悠輔 サードゴロ 3アウト
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OUT
阪1-0ロ
3番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 1-0 ロ
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OUT
2番 森下 翔太 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト
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