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2026.05.30 14:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 3 1
西武西 1 1 2 2 0
  • OUT

    1番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-2西

    3番 桑原 将志 フォアボール 西武得点！ Ｄ 0-2 西 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    セカンド 成瀬 脩人が悪送球 ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 西川 愛也 セカンドエラー ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 渡部 聖弥 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 古市 尊 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 井上 朋也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 石上 泰輝 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 勝又 温史 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 小島 大河 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 長谷川 信哉 センターフライ 2アウト

  • OUT

    Ｄ0-1西

    4番 Ｔ・ネビン レフトヒット 西武得点！ Ｄ 0-1 西 ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・ヒュンメル 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 度会 隆輝 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 ライトフライ 1アウト

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