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OUT
1番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｄ0-2西
3番 桑原 将志 フォアボール 西武得点！ Ｄ 0-2 西 ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
セカンド 成瀬 脩人が悪送球 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 西川 愛也 セカンドエラー ランナー：1、2塁
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OUT
8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 古市 尊 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 井上 朋也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 石上 泰輝 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 勝又 温史 ショートゴロ 1アウト
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6番 小島 大河 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 長谷川 信哉 センターフライ 2アウト
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OUT
Ｄ0-1西
4番 Ｔ・ネビン レフトヒット 西武得点！ Ｄ 0-1 西 ランナー：1、2塁
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OUT
3番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・ヒュンメル 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 度会 隆輝 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 蝦名 達夫 ライトフライ 1アウト
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