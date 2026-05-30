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OUT
5番 鈴木 大地 ファーストゴロ 3アウト
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4番 浅村 栄斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
ショート 長岡 秀樹がファンブル ランナー：1塁
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OUT
2番 黒川 史陽 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 松下 歩叶 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 塩見 泰隆 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 中島 大輔 レフトフライ 2アウト
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8番 太田 光 ショートゴロ 1アウト
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2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
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1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
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9番 モンテル レフトヒット ランナー：1塁
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8番 内山 壮真 セカンドゴロ 1アウト
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7番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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6番 村林 一輝 見逃し三振 2アウト
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5番 鈴木 大地 ピッチャーゴロ 1アウト
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7番 増田 珠 空振り三振 3アウト
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6番 松下 歩叶 見逃し三振 2アウト
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5番 塩見 泰隆 サードゴロ 1アウト
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4番 浅村 栄斗 サードフライ 3アウト
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3番 辰己 涼介 見逃し三振 2アウト
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2番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
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1番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
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3番 古賀 優大 ファーストフライ 2アウト
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2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
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