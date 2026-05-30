日本ハム vs 巨人 2026年5月30日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 巨人 巨 1 2 1 0 4 5 0 日本ハム 日 0 0 0 0 2 1 4回表 巨人の攻撃 OUT 7番 岸田 行倫 フォアボール ランナー：1塁

OUT 6番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト 3回裏 日本ハムの攻撃 OUT 3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト

OUT 2番 万波 中正 見逃し三振 2アウト

OUT 1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト 3回表 巨人の攻撃 OUT 5番 大城 卓三 セカンドダブルプレイ 3アウト

OUT 巨4-0日 4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 日 ランナー：1塁

OUT 2塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：3塁

OUT 3番 松本 剛 見逃し三振 1アウト

OUT 1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT ショート 水野 達稀がファンブル ランナー：1塁

OUT 2番 浦田 俊輔 ショートエラー ランナー：1塁 2回裏 日本ハムの攻撃 OUT 9番 梅林 優貴 ショートゴロ 3アウト

OUT 8番 五十幡 亮汰 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 7番 山縣 秀 サードゴロ 2アウト

OUT 6番 郡司 裕也 レフトフライ 1アウト 2回表 巨人の攻撃 OUT 1番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 3アウト

OUT 9番 佐々木 俊輔 レフトフライ 2アウト

OUT 8番 Ｊ・ティマ 空振り三振 1アウト

OUT 巨3-0日 7番 岸田 行倫 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 日

OUT 巨2-0日 6番 Ｔ・キャベッジ レフトホームラン 巨人得点！ 巨 2-0 日 1回裏 日本ハムの攻撃 OUT 5番 矢澤 宏太 空振り三振 3アウト

OUT 4番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

OUT 3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 2番 万波 中正 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト 1回表 巨人の攻撃 OUT 5番 大城 卓三 ファーストダブルプレイ 3アウト

OUT 4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 巨1-0日 3番 松本 剛 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 日 ランナー：2塁

OUT 1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 2番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

OUT 1番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。