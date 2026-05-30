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2026.05.30 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 1 2 1 0 4 5 0
日本ハム 0 0 0 0 2 1
  • OUT

    7番 岸田 行倫 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 万波 中正 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    巨4-0日

    4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 日 ランナー：1塁

  • OUT

    2塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：3塁

  • OUT

    3番 松本 剛 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    ショート 水野 達稀がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    9番 梅林 優貴 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 五十幡 亮汰 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 山縣 秀 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 郡司 裕也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 佐々木 俊輔 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 Ｊ・ティマ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    巨3-0日

    7番 岸田 行倫 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 日

  • OUT

    巨2-0日

    6番 Ｔ・キャベッジ レフトホームラン 巨人得点！ 巨 2-0 日

  • OUT

    5番 矢澤 宏太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 万波 中正 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 ファーストダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    巨1-0日

    3番 松本 剛 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 日 ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト

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