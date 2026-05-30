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OUT
7番 岸田 行倫 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 万波 中正 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
巨4-0日
4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 日 ランナー：1塁
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OUT
2塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
3番 松本 剛 見逃し三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
ショート 水野 達稀がファンブル ランナー：1塁
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OUT
2番 浦田 俊輔 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
9番 梅林 優貴 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 五十幡 亮汰 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 山縣 秀 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 郡司 裕也 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
9番 佐々木 俊輔 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 Ｊ・ティマ 空振り三振 1アウト
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OUT
巨3-0日
7番 岸田 行倫 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 日
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巨2-0日
6番 Ｔ・キャベッジ レフトホームラン 巨人得点！ 巨 2-0 日
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OUT
5番 矢澤 宏太 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 万波 中正 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
巨1-0日
3番 松本 剛 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 日 ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト
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