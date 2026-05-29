







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、先発ローテーションの一角を担っていたタイラー・グラスノー投手が、腰のけいれんを理由に故障者リスト（IL）に入った。先日には状態が悪化したとの報道もあったが、幸いなことに持ち直してきているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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グラスノーは日本時間7日の試合中に腰痛を訴え途中降板すると、同9日にILに入った。離脱前までに7登板、3勝0敗、防御率2.72と一定の数字を残していることもあり早期復帰が望まれているが、先週には背中の痛みが悪化したことで調整が滞っていると伝えられていた。











同メディアは「ドジャースは今季、投手陣の相次ぐ故障に悩まされているが、月曜日には負傷中の投手の一人が前進を見せた。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、グラスノーがキャッチボールを行っている姿が確認されたという」としつつ、「背中の問題によって投球プログラムを一時中断していたグラスノーが、現在キャッチボールを行っている」というアルダヤ記者による情報を紹介している。



調整遅れを挽回しつつある様子のグラスノーだが、このままメジャー復帰まで歩みを止めずにいることはできるだろうか。





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