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ロサンゼルス・ドジャースは今季、ワールドシリーズ3連覇に向けて順調に勝利を重ねている。圧倒的な戦力を揃えてナ・リーグ西地区の首位に立つドジャースだが、さらに優勝を確実なものとするために、アンディ・パヘス外野手を放出する大型トレードに動くかもしれない。米メディア『MSN』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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ドジャース傘下にはホスエ・デポーラ外野手やザイア・ホープ外野手、エドゥアルド・キンテロ外野手、マイク・シロタ外野手といった有望株が控えており、外野手の層はかなり厚くなっている。











そこで、素晴らしいスタートを切って球団内外で評価を高めているパヘスとジェームズ・ティブス3世外野手が放出要員となるかもしれない。パヘスは大谷翔平選手らと上位打線を担っており、もし放出となれば衝撃が走る。



デーブ・ロバーツ監督が「アンディはこの2年で本当に成熟した。攻守両面で安定したメジャー選手になるために何が必要なのかを理解し始めている」と称賛していることからも、パヘスではなくティブス3世が放出されると考えるのが自然だ。



今夏のトレードが注目されるドジャースについて、パレロ氏は「ドジャースがトレード期限までに外野手を放出することは、もはや既定路線だ。ドジャースが本当に大物獲得を狙うなら、トレード候補として理にかなっているのはパヘスとティブス3世の2人だ」と言及した。





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