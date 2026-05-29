「勇気のある指名」快投続けるベテラン大野雄大、中日「単独指名」の裏側











中日ドラゴンズの大野雄大投手が30日、京セラドーム大阪で行われるオリックス・バファローズ戦に先発登板する。今季プロ16年目、37歳のベテラン左腕は、ここまで5勝1敗、防御率1.56と圧巻のパフォーマンスを見せており、順位、チーム防御率ともにリーグ最下位に喘ぐチームでひとり気を吐いている。



長年にわたり中日投手陣を支えてきたエース左腕を、球団はなぜ競合なしで指名できたのか。その裏には、他球団やメディアの“思い込み”を巧みに利用したドラフト戦略があった。



当時のドラフト指名の舞台裏を、長谷川国利氏、中田宗男氏の著書から全2回に分けて紹介する。まずは大野が指名された2010年ドラフトの様相を長谷川氏の著書『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』（カンゼン刊）より、読売ジャイアンツの目線でお届けする。









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《2010年 大石、斎藤よりも評価していた澤村》



■幸運だった澤村の単独指名

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 巨人からドラフト指名を受けた澤村【写真：産経新聞社】[/caption]























前年までセ・リーグを三連覇していた巨人でしたが、この年は3位に終わりました。投手陣は前年に二桁勝利していた高橋尚成がメジャーへ移籍し、グライシンガーは故障で0勝。先発はゴンザレスと内海（哲也）、東野（峻）くらいしかいませんでしたし、大田（泰示）、長野（久義）と2年連続で野手を1位で指名していることもあって、この年はピッチャー中心のドラフトでいくという方針でした。



この年の大学生は早稲田大の斎藤佑樹（日本ハム1位）が早くから評判になっていた、いわゆる『ハンカチ世代』で、他にも力のあるピッチャーが多くいました。巨人はスター性のある選手が欲しいというのが伝統的にありますから、清武さんも当初は「斎藤はどうだ? 」ということを会議でよく言っていました。ただスカウトの中での評価は高くなく、私たちスカウトからの評価を聞くたびに「佑ちゃんダメなの？」と少し残念そうな顔をしていました。



そんな中で最終的に1位指名したのが中央大の澤村拓一でした。3年生まではストレートの速さが売りのピッチャーで、それが4年生になってからコントロールと変化球もかなり良くなっていましたから、山下部長とも「今年は澤村が一番じゃないですかね」と話していました。



澤村も巨人を希望してくれていて「巨人以外は行かない」みたいな噂も出ていました。ですが巨人として何か特別に動いていたわけではありません。巨人と中央大は以前から繋がりが強くて、阿部慎之助なども逆指名で獲っていたことからそういう噂が流れただけだと思います。澤村を1位でいこうという方針を決めたのもドラフトがかなり近くなってからでしたし、ドラフト当日まで中日が来そうでしたから抽選になることも覚悟していたくらいでした。結果として単独指名することができたのは幸運でした。

















（中略）



大学生のピッチャーでは佛教大の大野雄大を中日が1位指名して後にエースになりました。大学に入ってボールが強くなって、左ピッチャーということで評価していた球団も多かったと思います。ただ肩を怪我していて4年生の時は試合で投げることができなかったので、中日の1位は思い切った指名だなと思いました。ひょっとしたら中日が怪我をしているという嘘の情報を流して単独指名を狙っていたのかもしれません。



どちらにしても勇気のある指名だったことは確かです。中日のスカウト部長だった中田宗男さんにお会いする機会があったら、本当のところを一度聞いてみたいですね（笑）。





後編「系列紙も『中日は澤村1位』…中日が大野雄大を獲得できたワケ。元スカウト部長が回顧」では、その中田宗男氏の著書より、“本当のところ”をお届けする。

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「いいか国利、これが大人のケンカだぞ」（原辰徳監督）横浜の敏腕スカウトはなぜ巨人へ移籍したのか？今明かされる長野久義、菅野智之獲得の舞台裏球団の狙いは？ 現場・編成のリクエストは？大谷翔平や佐々木朗希、今永昇太らはなぜ指名しなかったのかホエールズ・ベイスターズ、ジャイアンツ30年のスカウト人生 逸材獲得をめぐる知られざる攻防下記からチェック↓