今季限りでニューカッスルを退団する元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーの新天地はウルヴァーハンプトンとなる見込みだ。イギリスメディア『スカイ・スポーツ』が報じている。

現在35歳のトリッピアーは、マンチェスター・シティの下部組織出身でバーンズリーへのレンタルを経て、バーンリーに完全移籍で加入。2013－14シーズンには当時チャンピオンシップ（イングランド2部）にいたクラブのプレミアリーグ昇格に貢献すると、2015年夏にトッテナム・ホットスパーにステップアップを果たした。

トッテナムで4シーズンを過ごし、2019年にはアトレティコ・マドリーに完全移籍。2020－21シーズンのラ・リーガ制覇に貢献し、自身初のクラブタイトルを掲げると、2022年1月にニューカッスルへ加入。ニューカッスルでは、ここまで公式戦160試合出場で4ゴール29アシストを記録し、昨シーズンはカラバオカップ優勝を経験した。

今季は負傷離脱がありながらも公式戦37試合に出場していたが、契約満了に伴いシーズン終了後の退団が決定していた。

近年は負傷離脱も増えていたが、高精度の右足のクロスやプレースキックで健在ぶりも示していたなか、新天地に注目が集まっていたが、今季のプレミアリーグを最下位で終えてチャンピオンシップ降格が決定したウルヴスと1年の延長オプションを含む2028年までの2年契約で合意したという。

来季は久々のチャンピオンシップを舞台に1年でのプレミアリーグ復帰を目指すことになる。