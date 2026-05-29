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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、ここ数試合で大きな成長を見せている。ロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャー自己最高の登板を披露した後、ミルウォーキー・ブルワーズ戦でも粘りの投球を見せ、デーブ・ロバーツ監督が評価した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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今季の佐々木は、スプリングトレーニングから不安定な内容が続き、開幕後も制球や打者への対応に苦しんでいた。そのため、ブルペンへの転向やマイナー降格を求める声も出ていた。











しかし、佐々木は直近7先発のうち6試合で失点3以下に抑えており、安定感を増している。今季通算で9試合に先発して防御率4.93とまだ改善の余地はあるが、内容面では明らかな前進が見られる。



これを受けてロバーツ監督は「若い投手は序盤で打たれても、何とかして投げ続ける方法を見つけなければならない。彼は自力で勝利を掴み、我々は試合に勝った。だから彼には大いに評価したい」と称賛した。



調子を取り戻しつつある佐々木についてレビン氏は「彼はマウンド上で優れた球威を誇り、ドジャースは一流の先発投手になれると信じてきた。この若き右腕は球団に対して安定したパフォーマンスで実力を証明する必要があり、途中紆余曲折はあったものの、ここ最近はそれを実現している」と言及した。





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