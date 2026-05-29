バルセロナがアトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に向けて本格始動したようだ。29日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

ロマーノ氏によると、バルセロナはアルバレスを早急に獲得するべく、アトレティコ・マドリードに最初の正式オファーを提示したとのこと。金額は1億ユーロ（約185億円）と見られており、追加条項や選手のトレード等の条件は含まれていないようだ。アルバレス本人は今夏のバルセロナ移籍を望んでおり、すでにアトレティコ・マドリードに退団の意思を伝えているという。

今夏の移籍市場で攻撃陣の拡充を目指しているバルセロナ。すでにニューカッスルと推定8000万ユーロ（約148億円）の移籍金で合意に達し、イングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得が濃厚と見られている。そして、最優先事項と見られているのが、契約満了に伴い退団するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの後釜確保で、アルバレスがトップターゲットであると以前から報じられていた。

現在26歳のアルバレスは母国の名門リーベル・プレートで頭角を表し、2022年夏からはマンチェスター・シティでプレー。ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの存在もあり先発起用の機会は限定的だったが、2年間で公式戦通算103試合出場36ゴール19アシストという成績を残した。2024年夏には推定総額9500万ユーロ（約176億円）の移籍金でアトレティコ・マドリードへ活躍の場を移し、ここまで公式戦106試合で49ゴール17アシストをマークしている。

なお、アトレティコ・マドリードはアルバレスの移籍金として1億5000万ユーロ（約278億円）を要求していると見られている。