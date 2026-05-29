







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、投手最高のタイトルであるサイヤング賞受賞を目指している。開幕からここまでは好投を続けているが、対戦チームに恵まれている部分が大きいとする意見が出ているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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大谷は日本時間28日に行われたコロラド・ロッキーズ戦に先発登板し、6回1失点、被安打0、四死球5、7奪三振で勝利投手に。同戦も含め、今季は9登板、５勝２敗、防御率0.82といった投球成績を残している。











同メディアは「今季絶好調のスタートを切っている大谷だが、その投球がすべての人を納得させているわけではない。スポーツキャスターのロブ・パーカー氏は、これまでもドジャース移籍後の大谷の活躍を過小評価する発言を繰り返してきたことで知られている。そして、ロッキーズ戦で大谷が好投を見せた後も再び自身の見解を口にした」と言及。



続けて、「あまり感心はしていない。彼が対戦した中で勝率5割を超えていたチームはわずか2球団だけだ。その一つであるサンディエゴ・パドレスだって打線が打てていない。もちろん、対戦相手は日程で決まるものであって、大谷を責めているわけじゃない。彼が日程を作るわけじゃないからね。でも、物事には文脈が必要なんだ。彼が対戦してきたのは、打撃の弱いチームばかりなんだよ」という同氏の見解を伝えている。





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