巨人が1点リードで序盤を終える

巨人が1回表に2点を先制。日本ハムは2回裏に1点を返し追い上げるも、3回終了時点で巨人が2対1と1点リード。注目の丸、大城（巨人）、野村（日本ハム）がそれぞれ打点を挙げた。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(二)奈良間 3(中)カストロ 4(指)レイエス 5(右)万波 6(左)野村 7(一)清宮幸 8(三)郡司 9(捕)田宮 10(投)達

巨人: 1(遊)泉口 2(二)吉川 3(右)丸 4(三)ダルベック 5(指)大城 6(中)キャベッジ 7(捕)岸田 8(一)ティマ 9(左)松本 10(投)井上

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 49 28 20 1 .583 -
1 阪神 49 28 20 1 .583 -
3 巨人 49 25 24 0 .510 3
4 DeNA 49 22 25 2 .468 5
5 広島 47 18 27 2 .400 8
6 中日 49 18 30 1 .375 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 51 29 20 2 .592 -
2 オリックス 49 28 21 0 .571 1
3 ソフトバンク 48 25 23 0 .521 3
4 日本ハム 52 26 26 0 .500 4
5 ロッテ 49 24 25 0 .490 5
6 楽天 49 19 29 1 .396 9