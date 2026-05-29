巨人が1点リードで序盤を終える
巨人が1回表に2点を先制。日本ハムは2回裏に1点を返し追い上げるも、3回終了時点で巨人が2対1と1点リード。注目の丸、大城（巨人）、野村（日本ハム）がそれぞれ打点を挙げた。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 2(二)奈良間 3(中)カストロ 4(指)レイエス 5(右)万波 6(左)野村 7(一)清宮幸 8(三)郡司 9(捕)田宮 10(投)達
巨人: 1(遊)泉口 2(二)吉川 3(右)丸 4(三)ダルベック 5(指)大城 6(中)キャベッジ 7(捕)岸田 8(一)ティマ 9(左)松本 10(投)井上
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|1
|阪神
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|3
|巨人
|49
|25
|24
|0
|.510
|3
|4
|DeNA
|49
|22
|25
|2
|.468
|5
|5
|広島
|47
|18
|27
|2
|.400
|8
|6
|中日
|49
|18
|30
|1
|.375
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|51
|29
|20
|2
|.592
|-
|2
|オリックス
|49
|28
|21
|0
|.571
|1
|3
|ソフトバンク
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|日本ハム
|52
|26
|26
|0
|.500
|4
|5
|ロッテ
|49
|24
|25
|0
|.490
|5
|6
|楽天
|49
|19
|29
|1
|.396
|9