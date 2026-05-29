日本サッカー協会（JFA）は29日、キリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦するアイスランド代表の来日メンバーを発表した。

31日（日）に『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦するアイスランド代表。日本代表にとっては優勝という目標を掲げるFIFAワールドカップ2026前最後の壮行試合となり、この試合を終えるといよいよ決戦の地である北中米へ旅立つこととなる。

13日にアイスランドサッカー協会（KSI）からメンバー19名が発表されていた中、来日する21名の顔ぶれと背番号が明らかに。当初のメンバーから数名が入れ替わる形となり、NECで同代表MF佐野航大および日本代表FW小川航基とチームメイトのMFウィルム・ソル・ウィルムソンらが名を連ねている。

発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

1 オグムンドゥル・クリスティンソン（ヴァルル）

12 ハウコン・バルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）

13 アダム・インギ・ベネディクトソン（AB／デンマーク）

▼DF

23 ホロドゥル・マグヌソン（レヴァディアコス／ギリシャ）

6 ヒェルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）

3 ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）

21 アルフォンス・サンプステッド（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）

15 ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール／カナダ※MLS）

2 ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）

4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン（デュッセルドルフ／ドイツ）

19 ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）

▼MF

17 アーロン・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）

16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン（ハノーファー／ドイツ）

7 ウィルム・ソル・ウィルムソン（NEC／オランダ）

14 アンドリ・ファナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）

20 クリスティアン・ノクヴィ・フリンソン（トゥウェンテ／オランダ）

18 ギスリ・ゴットスカルク・トルザルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）

▼FW

22 ブリニョルフル・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）

10 イサク・スナエル・ソルバルドソン （リンビーFK／ドイツ）

11 ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）

9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート／イングランド）