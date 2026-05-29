FIFAワールドカップ2026の開幕まで1カ月を切ったなか、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いるスペイン代表の特徴が、“無敵艦隊”と称された南アフリカ大会のチームに似てるようだ。28日、スペイン紙『アス』が報じている。

「ラ・ロハの周囲に再び漂い始めている感覚がある。そう、バランスだ。若すぎず、ベテランすぎず。ただただ、戦う準備が整った代表チームである」と、『アス』は指摘する。無敵艦隊の復活。今大会は、それを世界に証明するために用意された舞台なのかもしれない。

先のEURO2024を優勝したほか、目下公式戦31試合無敗（世界記録タイ）のスペイン代表は25日、ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）やロドリ（マンチェスター・C）、ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）らを順当に選出した一方で、ジョアン・ガルシア（バルセロナ）やマルク・プビル（アトレティコ・マドリード）といった多少のサプライズを含んだ、北中米W杯の26名を発表した。

そんなチームは、“若さと経験のバランス”という点で、初優勝を飾った南アフリカ大会のチームに似てるようだ。同紙によると、デ・ラ・フエンテ監督が率いるチームの平均年齢は26.1歳で、2010年のチーム（25.9歳）とほぼ変わらないという。メンバー発表以降、最年少となる18歳のラミン・ヤマル（バルセロナ）と、パウ・クバルシ（バルセロナ）の10代コンビを筆頭に「若さ」が話題となったが、「数字が示す現実は全く異なる」としつつ、「デル・ボスケのチームはフットボールにおいて極めて難しいもの、すなわち“若さと経験のバランス”を完璧なまでに見出した。そして今、デ・ラ・フエンテのチームも、まさにその道筋を歩み始めている」と共通点を挙げた。

実際、「まだ発展途上だった」と紹介されたカタール大会のチームは平均年齢25.3歳と若く、対照的にブラジル大会のチームは27.6歳、ロシア大会のチームは28.5歳と比重はベテランに偏っていた。そして、この3大会における結果は、ベスト16が2回にグループステージ敗退、と振るわなかった。

そういう意味で今回のチームは、“若さと経験のバランス”が非常に取れている、と『アス』は強調する。ヤマルとクバルシのほか、ジョアン・ガルシア、プビル（アトレティコ・マドリード）、エリック・ガルシア（バルセロナ）、ガビ、（バルセロナ）、ペドリ（バルセロナ）、アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）、ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）、ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）、ビクトル・ムニョス（オサスナ）といった平均年齢を下回る選手たちが揃っている一方で、ダビド・ラヤ（アーセナル）、アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）、アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン）、マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）、ボルハ・イグレシアス（セルタ）が30歳を超えており、大舞台に必要不可欠な要素、すなわち冷静さや成熟度、そしてトップレベルでの豊富な経験をもたらすことになる、と見方を記した。

そして、「2010年のチームもまた、頭角を現し始めた若手選手たちと、チームを支えるベテラン選手たちを融合させていた」と回顧。「セルヒオ・ブスケツやマタは22歳、ジェラール・ピケやセスク・ファブレガスは24歳、セルヒオ・ラモスは25歳」とした上で、「その傍らにはカルレス・プジョル、シャビ、ジョアン・カプデビラ、カルロス・マルチェナ、マルコス・セナといった、W杯のプレッシャーに耐えうる十分な経験を持つ選手たちがいた」と紹介。それがやがて、「歴史を残すものとなった」と初優勝の要因になったと綴っている。

さらにもう一つ、現チームに“無敵艦隊”と称されたチームの面影が重なる共通点があるとのこと。それが、EURO王者としてW杯に臨むということだ。「あの世代は、南アフリカで頂点に立つ前から、すでにトップレベルのチームだった。そして今のスペイン代表も、同様の風格を漂わせ始めている」と『アス』は、ラ・ロハの来し方行く末に思いを巡らしている。