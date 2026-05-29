広島・ファビアンが一軍登録　ファーム打率.200も4戦連続安打で起爆剤の役…









広島東洋カープ 最新情報



29日のプロ野球公示で、広島東洋カープはサンドロ・ファビアン選手を一軍登録した。











ファビアンはドミニカ共和国出身の28歳はテキサス・レンジャーズのマイナーを経て2025年に広島へ入団した右の外野手。



来日1年目は138試合に出場し打率.276・17本塁打・65打点とチームトップの成績を残した。



今季は18試合の出場で打率.169、2本塁打、4打点と不振が続き、4月24日に来日2年目で初めての二軍降格となっていた。



ここまではファームでも数字を見れば19試合出場で打率.200と見栄えは良くないが、ここ4試合全てで安打を放つなど状態は上向きつつある。



チーム打率・本塁打数がリーグ最下位と打撃不振にあえぐ広島にとって、昨季チーム2冠の主軸が本来の打棒を取り戻せるかは浮上のカギを握る。



開幕カードの中日ドラゴンズ3連戦では好スタートを切った打力を再び発揮し、チームを救う存在となれるか注目が集まる。







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