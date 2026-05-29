日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
前日に森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）が10万票突破したが、この日はセ・リーグ一塁手部門の大山悠輔（阪神）が10万票を突破した。パ・リーグ捕手部門では、山本祐大（ソフトバンク）が3位に浮上。さらにパ・リーグ一塁手部門では、ネビン（西武）を抜いて清宮幸太郎（日本ハム）がトップに立った。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
47,376 高橋遥人（阪神）
36,727 山野太一（ヤクルト）
24,110 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
83,310 大勢（巨人）
33,343 星知弥（ヤクルト）
16,290 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
90,386 キハダ（ヤクルト）
37,336 岩崎優（阪神）
32,396 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
46,682 坂本誠志郎（阪神）
38,616 古賀優大（ヤクルト）
33,906 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
10,051 大山悠輔（阪神）
36,179 筒香嘉智（DeNA）
31,667 オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
85,138 中野拓夢（阪神）
46,793 牧秀悟（DeNA）
22,704 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
126,680 佐藤輝明（阪神）
34,035 武岡龍世（ヤクルト）
25,042 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
61,763 村松開人（中日）
59,002 長岡秀樹（ヤクルト）
40,690 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
136,555 森下翔太（阪神）
63,821 度会隆輝（DeNA）
59,995 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
33,550 平良海馬（西武）
32,870 伊藤大海（日本ハム）
21,197 エスピノーザ（オリックス）
＜中継投手＞
44,775 椋木蓮（オリックス）
40,243 甲斐野央（西武）
36,694 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
66,652 マチャド（オリックス）
39,797 岩城颯空（西武）
33,156 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
60,853 田宮裕涼（日本ハム）
41,446 若月健矢（オリックス）
30,351 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
74,219 清宮幸太郎（日本ハム）
72,571 ネビン（西武）
34,234 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
66,943 太田椋（オリックス）
47,400 小川龍成（ロッテ）
41,819 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
86,404 栗原陵矢（ソフトバンク）
42,186 郡司裕也（日本ハム）
35,837 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
44,173 村林一輝（楽天）
40,337 水野達稀（日本ハム）
37,854 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
86,338 万波中正（日本ハム）
72,701 西川史礁（ロッテ）
70,715 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
88,801 レイエス（日本ハム）
55,977 柳田悠岐（ソフトバンク）
27,015 森友哉（オリックス）