千葉ロッテマリーンズは、本日よりマリーンズストア各店舗にて、「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」の新商品を販売することを発表した。

本年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れ、観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用。

「BLACK SUMMER WEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディにシルバーの立体的なプリントを施したTシャツなど、全26型のアパレルを展開する。

商品詳細は下記参照。

・BSWラメTシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：4,800円

・BSWパイルポロシャツ（カラー：ブラック/グレー/サックス サイズ：M、L、XL）：5,500円

・BSWワークシャツ（カラー：ブラック/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円

・BSWベースボールシャツ（カラー：ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円

・BSWフットボールシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：5,900円

※全て税込み。

※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

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[caption id="attachment_266672" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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