千葉ロッテマリーンズは、本日よりマリーンズストア各店舗にて、「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」の新商品を販売することを発表した。
本年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れ、観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用。
「BLACK SUMMER WEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディにシルバーの立体的なプリントを施したTシャツなど、全26型のアパレルを展開する。
商品詳細は下記参照。
・BSWラメTシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：4,800円
・BSWパイルポロシャツ（カラー：ブラック/グレー/サックス サイズ：M、L、XL）：5,500円
・BSWワークシャツ（カラー：ブラック/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円
・BSWベースボールシャツ（カラー：ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円
・BSWフットボールシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：5,900円
※全て税込み。
※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。
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[caption id="attachment_266672" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]
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