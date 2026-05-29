写真提供：千葉ロッテマリーンズ

  

　

　千葉ロッテマリーンズは、本日よりマリーンズストア各店舗にて、「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」の新商品を販売することを発表した。

 

 

　本年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れ、観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用。

 

　「BLACK SUMMER WEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディにシルバーの立体的なプリントを施したTシャツなど、全26型のアパレルを展開する。

 

　商品詳細は下記参照。

 

　

　・BSWラメTシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：4,800円

　・BSWパイルポロシャツ（カラー：ブラック/グレー/サックス サイズ：M、L、XL）：5,500円

　・BSWワークシャツ（カラー：ブラック/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円

　・BSWベースボールシャツ（カラー：ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円

　・BSWフットボールシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：5,900円

　※全て税込み。

　※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

 

　

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[caption id="attachment_266672" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

 

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【了】