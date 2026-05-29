【ファーム】巨人・浅野翔吾が2試合連続打点！前進守備の頭上を破る&#8221…


　


読売ジャイアンツ　最新情報

　読売ジャイアンツの浅野翔吾選手は29日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦1回戦の阪神タイガース戦に「6番・中堅」で先発出場。リードを2点に広げる適時二塁打を放った。
 

　

 
　6回、2死二塁の好機で迎えた第3打席。阪神先発の能登嵩都投手が投じた3球目のチェンジアップを完璧に捉えて、あっという間に中堅の頭上を超える適時二塁打となった。
 
　第1打席でも1死二塁から左前打を放ち、続く7番の岡田悠希選手の右前適時打で同点に追いつくお膳立てをした。
 
　2試合連続の打点をマークした浅野選手。現在のファームでの打率は3割を超えており、一軍復帰へ向けて着実にアピールを続けている。
 
　試合は巨人が4-1で勝利し、ファーム交流戦3連勝で貯金8に積み上げた。
 
　結果を積み重ね、再び一軍のグラウンドで躍動する姿が見られるかに期待がかかる。

 



  


　


【動画】頭上を超える一撃！浅野翔吾の"2試合連続打点"タイムリーツーベースがこちら
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

1軍復帰へ向けて

浅野翔吾 タイムリーツーベース！
2試合連続の打点をあげる！

⚾巨人×阪神（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【関連記事】




 

この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓





 
【了】