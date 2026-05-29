







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの浅野翔吾選手は29日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦1回戦の阪神タイガース戦に「6番・中堅」で先発出場。リードを2点に広げる適時二塁打を放った。











6回、2死二塁の好機で迎えた第3打席。阪神先発の能登嵩都投手が投じた3球目のチェンジアップを完璧に捉えて、あっという間に中堅の頭上を超える適時二塁打となった。



第1打席でも1死二塁から左前打を放ち、続く7番の岡田悠希選手の右前適時打で同点に追いつくお膳立てをした。



2試合連続の打点をマークした浅野選手。現在のファームでの打率は3割を超えており、一軍復帰へ向けて着実にアピールを続けている。



試合は巨人が4-1で勝利し、ファーム交流戦3連勝で貯金8に積み上げた。



結果を積み重ね、再び一軍のグラウンドで躍動する姿が見られるかに期待がかかる。























【動画】頭上を超える一撃！浅野翔吾の"2試合連続打点"タイムリーツーベースがこちら



DAZNベースボールの公式Xより







1軍復帰へ向けて



浅野翔吾 タイムリーツーベース！

2試合連続の打点をあげる！



⚾巨人×阪神（ファーム）

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【了】