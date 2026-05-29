アーセナルにブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスを安売りするつもりはないようだ。28日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

マンチェスター・シティとの熾烈なデッドヒートを制して22年ぶりにプレミアリーグを制覇し、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇にも王手をかけているアーセナル。好成績の背景には近年“当たり”が続いている積極補強があり、今シーズンもスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュやイングランド代表FWエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディら新戦力がチームの中核を担った。

王者として臨む来シーズンに向けて、今夏の移籍市場でも戦力拡充に動く可能性が高いと報じられる一方、ここ数年巨額投資を繰り返していることから、今夏の移籍市場では複数選手を売却する見通しだ。去就に注目が集まっているのが2022年夏にマンチェスター・シティから加入したジェズスで、初年度こそ中心選手として活躍したが、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツとギェケレシュの加入によって序列が低下している。

報道によると、複数のクラブがジェズスの獲得に興味を示しているが、アーセナルは移籍金として1800万ポンド（約38億円）から2000万ポンド（約43億円）を要求しており、それを下回る額での売却には応じない可能性が高いという。ジェズスの現行契約は2027年6月末までとなっており、来シーズンが契約最終年。昨年12月には将来的な古巣パルメイラスへの復帰希望を明かしていた。

ここまで公式戦通算123試合出場32ゴール22アシストという成績を残し、アーセナル復活の一翼を担ったジェズスだが、今夏に新天地を求めることになるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。