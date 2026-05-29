







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日の試合で、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左太ももを痛めて途中交代するアクシデントがあった。同選手は負傷者リスト（IL）に入る見込みだが、他選手にも大きな影響を及ぼしそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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テオスカーは同日のコロラド・ロッキーズ戦で、2回に遊ゴロを放った際に負傷し途中交代に。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、少なくとも数週間は離脱することになるのではという見通しを口にしている。











同メディアはテオスカーの代役候補について、「4月に待望のメジャーデビューを果たしたライアン・ウォード外野手を再昇格させる可能性がある。また、ウェーバーで獲得したアレク・トーマス外野手とジャック・スウィンスキー外野手も検討できる代替案となり得る。さらに、マイナーでOPS1.028、12本塁打を記録しているジェームズ・ティブス二世外野手を昇格させる選択肢も持っている」と指摘。



現段階ではウォードが最有力候補とみられているが、「数ある選択肢の中で、最も手っ取り早い選択肢と言えるだろう。彼は長打力のある組織のベテランであり、メジャーで実際にその実力を試す機会を得るに値する。この活躍がきっかけとなり、トレードの駒として活用される可能性にもつながるかもしれない」と、活躍次第で別の道が開ける可能性にも触れている。





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