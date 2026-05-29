中日ドラゴンズ 最新情報
中日ドラゴンズのミゲル・サノーは29日、ナゴヤ球場で行われたファーム交流戦4回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「4番・指名打者」で先発出場。2回に同点となるソロホームランを放った。
サノーはメジャーで通算722試合に出場し、メジャーでシーズン30発を複数回記録している大物野手。
一軍で15試合に出場し打率.217、3本塁打を記録していたが、試合中に負傷し戦列を離れていた。
実戦復帰となったこの試合では、2回先頭打者として第1打席に立つと、楽天先発・大内誠弥のストレートを捉え、ライナー性の打球をスタンドへ叩き込んだ。
この日のサノーは第2打席に空振り三振したところでお役御免。4回から石川大峨が代打で起用された。
復帰初戦初打席で早速メジャーリーガーの実力を発揮したサノー。
一軍も交流戦3連勝スタートで勢いに乗っているだけに、サノーの復帰で起爆剤として流れに乗り、上位を猛追出来るだろうか。
【実際のシーン】これが”メジャーの打球速度”ミゲル・サノー、レフトへの衝撃ライナー弾
DAZNベースボールのXより
打球速度が半端ない
サノー 衝撃のライナー弾！
ドラゴンズ 同点に追いつく！
⚾中日×楽天（ファーム）
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