







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのミゲル・サノーは29日、ナゴヤ球場で行われたファーム交流戦4回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「4番・指名打者」で先発出場。2回に同点となるソロホームランを放った。











サノーはメジャーで通算722試合に出場し、メジャーでシーズン30発を複数回記録している大物野手。



一軍で15試合に出場し打率.217、3本塁打を記録していたが、試合中に負傷し戦列を離れていた。



実戦復帰となったこの試合では、2回先頭打者として第1打席に立つと、楽天先発・大内誠弥のストレートを捉え、ライナー性の打球をスタンドへ叩き込んだ。



この日のサノーは第2打席に空振り三振したところでお役御免。4回から石川大峨が代打で起用された。



復帰初戦初打席で早速メジャーリーガーの実力を発揮したサノー。



一軍も交流戦3連勝スタートで勢いに乗っているだけに、サノーの復帰で起爆剤として流れに乗り、上位を猛追出来るだろうか。























【実際のシーン】これが”メジャーの打球速度”ミゲル・サノー、レフトへの衝撃ライナー弾

DAZNベースボールのXより



















打球速度が半端ない



サノー 衝撃のライナー弾！

ドラゴンズ 同点に追いつく！



⚾中日×楽天（ファーム）

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【了】