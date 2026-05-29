FIFAワールドカップ2026に臨むブラジル代表に選出されたFWネイマール（サントス）は、右ふくらはぎのケガが確認されたものの、現時点ではチームに残留するようだ。28日、ブラジルメディア『Globo』が報じている。

自身4度目の本大会出場への権利を手にしたネイマール。しかし、ブラジル代表に合流した“王国のエース”は、グレード2の右ふくらはぎ損傷が確認され、本大会に向けたテストマッチとして組まれている今月31日のパナマ戦と、来月6日のエジプト戦を欠場することが報じられていた。

そんななかで、ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ネイマールがプレー可能かどうかを見極めるために、15日間の猶予を与える方針を固めたようだ。『Globo』によると、同選手はこのケガにより「直ちに代表チームから外されることはない」といい、「グループステージに間に合うよう回復することが期待されている」とのこと。期限は6月12日（第1節モロッコ戦の前日）で、これは負傷・病気によるメンバー変更が初戦の24時間前まで認められる、という大会規定に合致していると伝えている。

また同メディアは、ネイマールは復帰まで約2〜3週間が見込まれているため、「このシナリオにおける最良のケースはモロッコ戦での復帰となるが、現時点ではその可能性は低い」とした上で、「19日のハイチ戦に焦点が当てられる」とグループステージ中に復帰の目処が立つかどうかが、最終決定の判断基準になるという見方を示している。

2002年以来、6度目の世界王者を狙うブラジル代表。ここ数年間、度重なるケガに悩まされ続けている“エース”ネイマールは、間に合うのだろうか。