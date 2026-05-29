







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの佐藤輝明選手は28日、本拠地・阪神甲子園球場で行われたセ・パ交流戦3回戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「4番・右翼」で先発出場。ホームランキング独走の第13号本塁打を放った。











9回、1死走者なしで迎えた第4打席。日本ハム守護神の柳川大晟投手が投じた初球のフォークを完璧に捉えて、阪神ファンが待つ右翼スタンドに叩き込んだ。



防御率1点台の守護神が最初に投じた1球をいきなり仕留めた圧巻の一打。 雨中の甲子園を切り裂く豪快な弾道だった。



この日の佐藤選手は第1打席に四球、第2打席に左安打、第3打席は一ゴロだったが、最後の第4打席でアーチを描いてみせた。



2-4で敗れた悔しい一夜だったが、佐藤選手は今季13本目のアーチで本塁打王争いの独走をさらに加速させた。



守護神の初球を仕留める勝負強さは、まさにキング候補の風格だった。























【動画】守護神の初球を仕留めた！佐藤輝明の"第13号ソロ"がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













天をつんざくような一発



佐藤輝明 雨空を切り裂いた！

第13号ソロでキング独走！



⚾️阪神×日本ハム

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【了】