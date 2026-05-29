アトレティコ・マドリードに所属する主将MFコケが、同僚FWフリアン・アルバレスについて語った。28日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

アントワーヌ・グリーズマンが退団するロヒブランコスにおいて、かねてより“次世代エース”として扱われてきたフリアン・アルバレス。しかし、今シーズンに公式戦20得点10アシストを記録した“ラ・アラーニャ”に対して、バルセロナが獲得に動いていること、さらには選手本人も移籍の意思があることなどが報じられており、ここ数日間は同選手の去就が大々的に取り上げられている。

一部報道では、アトレティコ・マドリードは連日加熱するフリアンのニュースに辟易していることが伝えられていたなか、コケがこの一件に言及。「バカンスで妻とメノルカ島に滞在していた。携帯電話の電源を切ってね。（今シーズンも）試合が多く、いろんなことがあった激動の1年だったから、情報を断ちたかったんだ」とメディアの喧騒から離れていたと口にしたカピタンは、「どのような話し合いがあったかなど知らない。僕が知っているのは、フリアンがアトレティコの選手であること、2030年まで契約を結んでいて莫大な契約解除条項があるということだけ。言えるのはそれだけだよ」と述べた。

また、コケは「彼がバルセロナに移籍したら失望するかって？ さっきも言ったけど、フリアンはアトレティコの選手だ。彼は全力を尽くしている。クラブに在籍したこの2年間で、メディアのみんなは彼をバルセロナや、また別のクラブに売り込んでいるようだけど、本人が決断するまではアトレティコの選手だよ」とチームメイトであることを強調している。

FIFAワールドカップ2026終了後に始まる新シーズン、主将コケととともに、フリアンは“エース”としてアトレティコ・マドリードを牽引しているのだろうか。