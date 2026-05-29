







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの梅野隆太郎選手は28日、本拠地・阪神甲子園球場で行われたセ・パ交流戦3回戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「7番・捕手」で先発出場。持ち前の強肩を活かして俊足の走者を刺す場面があった。











8回、1死一塁で打席には日本ハム5番の万波中正選手が立った。阪神4番手のダウリ・モレッタ投手が3球目の直球を投じた際に、代走で出場の一塁走者・五十幡亮汰選手がスタートを切った。



梅野選手は内角寄りの投球を捕球後に素早く二塁へ送球し、球界屈指の"韋駄天"を見事に仕留めた。



日本ハムはリクエストを要求したが、リプレー検証の結果も判定は変わらず、五十幡選手の盗塁失敗が確定。



中継したDAZNが「梅ちゃんバズーカ発動」と表現したように、コントロールの利いた矢のような送球だった。



阪神は3-1とリードされた終盤のピンチを断ち切り、追加点の芽を摘んだ。



試合は2-4で敗れ交流戦3連敗と苦しいなかでも、梅野選手の強肩をしっかりと示した一夜となった。























【動画】リクエストも覆らず！梅野隆太郎の"完璧送球"がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













梅ちゃんバズーカ発動



梅野隆太郎 俊足の

五十幡亮汰を閉ざした！

※リクエストも判定そのまま



⚾️阪神×日本ハム

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【了】