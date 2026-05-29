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ロサンゼルス・ドジャースが、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得先として有力視されている。タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手を欠く中で、ドジャースは先発ローテーションの強化を図る構えだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。



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現在のドジャースは、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手、ジャスティン・ロブレスキー投手ら若手投手に頼りながら、大谷翔平選手と山本由伸投手の負担を軽減しようとしている。さらに、トロント・ブルージェイズからエリク・ラウアー投手を獲得し、故障者が相次ぐローテーションに厚みを加えた。











一方でスクバルは現在、肘の遊離体を除去する手術を受けて離脱している。復帰時期は明確になっていないが、ナノニードル処置を受けたことで、比較的早い復帰が見込まれている。



問題は、復帰後にスクバルがどれだけ長くタイガースに残るのかという点だ。タイガースはエース離脱後に3勝16敗と大きく失速し、ア・リーグ中地区の最下位に転落。開幕前はポストシーズンを目指す姿勢を見せていたが、10月への希望が薄れる中で、フリーエージェント（FA）前のスクバルを放出する可能性が高まっている。



注目の集まるスクバルとドジャースの関係について、マルティネス氏は「タイガースは、わずかな見返りでは彼を手放さないだろう。しかし、もしトレードしなければ、数ヶ月後には無償で彼を失うことになる。ドジャースは、メジャー屈指のファームシステムを持っている。現時点では、彼らがスクバルを欲しければ、おそらく獲得できるだろう」と言及した。





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