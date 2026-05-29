潮の香りが漂う、小坪漁港とリビエラ逗子マリーナのほど近くにある「LINCA 別庭／LINCA BETTEI（以下、BETTEI）」。

古民家をリノベーションした落ち着いた空間で、地元食材を活かしたイタリアンが楽しめる一軒です。

今回は、お得に楽しめる平日ランチの時間帯に取材させてもらいました。

地元の旬を味わうイタリアン

お店の名前は正式には「LINCA 別庭」または「LINCA BETTEI」なのですが、「湘南港町BETTEI」としても知られています。愛称は「別庭（BETTEI）」で、時折「ベッティー」と読まれることもあるそうです。

すぐ近くにある美食宿「小坪海岸 凛花」の料理を目当てに訪れる人も多く、「宿泊しなくても味わいたい」という声を受けて、2009年3月にオープンしました。

お店の魅力は、なんといっても食材の新鮮さ。鎌倉野菜や、店から歩いて5分のところにある小坪漁港などで直接仕入れる魚介を使った料理が名物です。

平日ランチがオトク！

今回は平日限定のレディースランチ1,980円（税込）をオーダー。男性でも注文できます。

パスタ／ピッツァ単品の料金で前菜の盛り合わせ、デザートの盛り合わせ、ドリンクまでつくので、あまりのお得さに、思わず「本当にこの価格で大丈夫なんですか？」と確認してしまったほど。

スマホからQRコードで読み取ってオーダーしていきます。

日替わり前菜盛りの内容は、地魚のマリネ、鎌倉野菜の前菜、本日のフリット。フリットはエビでした。

実は前回の来店時にも前菜の盛り合わせを注文しており、今回を含めても一品ごとの完成度が高く、その安定したクオリティに改めて感動しました。

通常メニューにも前菜4種盛り合わせ2,068円（税込）はあるので、気になる方はぜひ試してみてほしいです。

この日は生しらすが手に入ったということで、生しらすとあおさのペペロンチーノを選択。パスタはペンネへの変更も可能で、辛さも細かく調整できるようになっていました。

生しらすをペペロンチーノ仕立てでいただくのは初めて。近くの小坪漁港や材木座で捕れるしらすを使った料理は、BETTEIの人気メニュー。

漁の状況により提供が変わる生しらす料理が、その日に食べられるかどうか気になる方は、行く前に電話で問い合わせしてみるのもいいかもしれません。

ただ、やはり生しらすは人気で、平日でもランチで売り切れてしまうこともあるため、ご注意ください。

そしてデザート盛り合わせには、バニラアイスクリームとティラミス。ドリンクにアイスコーヒーを食前にお願いしました。プラス275円で生ビールかグラスワイン。プラス330円でスパークリングワインもオーダーできます。（価格はすべて税込）

今回の取材時は注文していませんが、前回プライベートで来店した時に印象的だったのは薪窯で焼き上げるピッツァ。

今回の取材でお話を聞かせてもらった店長の進藤さんがピッツァを担当しています。500度になる薪窯で焼くピッツァは生地がふっくらモチモチで香ばしく、ついもう一枚頼みたくなる仕上がり。

鎌倉の植木屋さんから地元で伐採された薪が、店の片隅に積み重なっているところも、古民家の趣を引き立てています。

地元食材にこだわるBETTEIでは、その時々に仕入れた旬の食材に合わせて週末のメニューを考案。オーナーの奥様が描くイラストメニューも名物のひとつです。このイラストが奥様独自の楽しいコメントも入っていて、まるで絵手紙のような味わい深さ。

店の外に貼りだされるイラストを楽しみにいらっしゃる人もいて、進藤さんいわく、「BETTEI新聞のようになっている」とのこと。

ちなみにこちらはBETTEIオープン17周年の感謝を記したチラシ。「右手と左手で別々の料理を作る天才シェフ」と綴られた料理長の紹介文にも、遊び心とユーモアが感じられます。

「小坪海岸 凛花」の“別庭“

「小坪海岸 凛花」は、2015年のミシュランガイドに掲載されているお宿で、筆者がずっと気になっていた場所。

取材時はちょうど宿泊客がまだいらっしゃらないタイミングでしたので、ルームツアーをしていただきました。

宿泊するお部屋はどれも少しずつ異なる和モダン。「住宅街にこんな感じのいい宿があるなんて」と思わず胸が高鳴ります。

エントランス越しに見える、マリーナのヤシの木々が空へと伸び、住宅街にありながらリゾートのような空気感。

凛花は宿泊客のみ立ち入ることができる特別な場所。BETTEIの料理長も関わる凛花での食事は、地元食材が堪能できるコース料理が楽しめます。

お部屋の詳細は「小坪海岸 凛花」公式サイト、宿泊プランは公式サイトの料金一覧をご覧ください。特別なシーンに、誰か大切な人をお迎えしたい時の選択肢にいいのではないでしょうか。

どんなシーンにも寄り添う、居心地のいい空間

古民家の趣を生かしたBETTEIの店内は、開放感のあるつくりの中に落ち着きがあり、洗練された空気が漂います。

デートや家族利用、1人で訪れるにも、幅広いシーンで利用しやすく、一緒に行くメンバーに応じて使い分けができるのも、このお店の魅力。

ソファ席やテーブル席、カウンター席、さらに授乳室やおむつ替えの場所までそろっているのです。テラス席ならペット同伴もOK。

海から近い爽快な空気が感じられるテラス席は、屋根があるので多少の雨なら問題ありません。寒い時期になるとテラス席はビニールカーテンを閉め、ストーブをたいて営業します。

ペットと一緒に訪れたい方は、ぜひテラス席が心地のいい季節に、訪れてみてほしい一軒です。

オープン当初、客として数回お店を訪れていたという店長の進藤さん。「何を食べても本当においしくて、“ここで働きたい”と思った」と、自らオーナーに志願したのだそうです。

実は、常連客だった家族の子どもが成長し、今ではアルバイトとして働いているケースもあるのだとか。そんなエピソードからも、この店が長年にわたり地域に愛されてきたことが伝わってきます。

「17周年を迎えた今も、常連のお客様を大切にしながら、地元食材を中心に、地産地消にこだわってすべてのお客様に満足を提供できるよう日々努力しています。

定番メニューに加えて、これからもさまざまな食材を使った新しいメニューを考えていきます」と進藤さんはお話ししてくれました。

地元に愛され続ける店

常連客が多いというBETTEI。こちらの写真は、ランチが落ち着いたタイミングで撮影。取材で訪れた日は平日だったにも関わらず、多くの人でにぎわっていました。

初めて訪れたと思われるお客さんたちが、「どれもおいしかった！」と笑顔で店を後にしていく光景が心に残ります。

地元の方々から愛されるお店であることはもちろん、わざわざ遠くから足を運ぶ価値があるお店でもあるのです。

“今日はいい一日だった”——そんな気持ちになれる味わいと空間。心地よい海の気配を、風とともに味わうBETTEIでの時間を、ぜひ一度体験してみてください。

※2026年5月時点での内容です。

※※お店の詳細は、公式HPやInstagramをご覧ください。

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