







ソフトバンク・山本恵大外野手が、一軍で存在感を示し始めている。育成出身の5年目は、オフに周東佑京外野手との自主トレで体づくりや考え方を学び、自らの打撃とも向き合ってきた。迷い、試行錯誤しながらたどり着いた“原点”。その積み重ねが今、一軍の舞台で少しずつ結果につながり始めている。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：山本恵大

東京都出身。高校時代は強豪・国士舘高でプレーし、卒業後は明星大に進学した。2021年育成選手ドラフト9位で福岡ソフトバンクホークスに入団し、プロ4年目の昨季に支配下契約を果たした。今季は外野手の一角として、一軍定着を狙う。







勝負の5年目…周東佑京との自主トレで得た“学び”

[caption id="attachment_266354" align="alignnone" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの山本恵大【写真：産経新聞社】[/caption]











ソフトバンク・山本恵大外野手が、一軍でアピールを続けている。5月12日に今季初昇格を果たすと、ここまで10試合に出場し、打率.310、1本塁打、2打点。打席数はまだ多くないものの、「いい打球は飛んでいる」と手応えも口にした。



昨季は育成から支配下登録を勝ち取り、7月にはプロ初安打を含む猛打賞を記録。同月にはプロ初本塁打となる3ランも放った。



ただ、支配下登録直後に立った一軍の舞台は「右も左もわからない状態だった」。一軍の空気に食らいつく時間を経て、支配下2年目の今季は「しっかりチームに貢献できるように、チームの力になれるようにという気持ちは人一倍あります」と、昇格の先にある役割へ目を向けている。



勝負の5年目へ向け、オフには周東佑京外野手との自主トレに初めて参加した。昨季に自ら弟子入りを志願し、周東のもとで汗を流す機会を得た。自主トレでは体幹トレーニングやランニングメニューなど、体づくりにも多くの時間を割き「ついていくのに必死でした」と苦笑いしたが、技術だけでなく、体づくりを見つめ直す機会にもなった。



膝の手術やリハビリも経験してきた山本恵にとって、怪我をしない体づくりは、一軍で戦うための前提でもある。周東のもとで過ごした時間を通して、「野球選手は体が資本で、怪我したら終わり。いいことはないので、怪我をしない体づくりを一番学べた」。さらに、「野球選手は野球だけやっていればいいわけではなくて、体が何より大事」と、グラウンドに立ち続けるための準備の重要性を胸に刻んだ。



体づくりに向き合う一方で、グラウンドでのプレーについても学ぶことは多かった。守備や打撃の技術面に加え、打席での気持ちの置き方や立ち方、初対戦の投手と向き合う際の考え方も吸収した。一軍では初めて対戦する投手も多いだけに、「打席内での考え方などを教わることができました」と限られた情報の中でどう打席に入るかも学びの一つになった。



準備を重ねて迎えた2月、山本恵はプロ5年目で初めてA組キャンプスタートをつかんだ。



前年は春季キャンプを三軍で過ごし、膝の手術後にはリハビリにも時間を費やしてきた山本恵にとって、一軍を狙う選手たちの中に身を置く時間は大きな意味を持っていた。練習の一つ一つにも緊張感があり、「みんながアピールしようという気持ちも強いので、置いていかれないように必死にやっていました」と、周囲の熱量を肌で感じながら日々を重ねた。



一方で、打席では思うような手応えをつかみ切れなかった。





「もう一回原点に戻ろう」OP戦不振で見つめ直した“自分の打撃”



オフから意識していたのは、長打を打てるゾーンや方向を広げること。右方向にも強く、大きな打球を飛ばす形を求めてきたが、オープン戦では4試合で9打数無安打、3三振。「右方向にホームランを打つという課題に向かって、自主トレからやってきたんですけど、3月のオープン戦でなかなか発揮できなくて、すごく迷ってしまった」と打席の中で迷いも抱えていた。



A組キャンプを完走しながらも、開幕前にファームへ合流。悔しさはあったが「本当、何をやっていいかわからないまま一軍にいたので、二軍に降格してまたゼロからできる」と後ろ向きではなく、打撃を整理し直す時間として受け止めた。



二軍でまず立ち返ったのは、支配下登録をつかんだ時から評価されてきた自分の打撃スタイルだった。山本恵の持ち味は、反対方向にも長打を打てること。春先に取り組んできたことは「全然無駄にはなっていないですし、むしろ自分のプラスになった」と受け止めた上で、「もう一回原点に戻ろう」とボールを引きつけ、逆方向へ強い打球を打つ意識を取り戻していった。











ファームへ合流後は、練習前のトス打撃から形を確認し、ボールを引きつけて逆方向へ強い打球を打つ感覚を作り直していった。打席での迷いが整理されるにつれ、ファームでは28試合で打率.356、1本塁打、16打点と結果もついてきた。開幕一軍こそ逃したが、自分の持ち味に立ち返った時間は、再び一軍で勝負するための土台になっていった。



二軍戦で結果を残し、5月12日に今季初の一軍昇格。まだ打席数は少ないが、一軍の打席に立つ中で春先から取り組んできたことも少しずつ形になり始めている。





「ありがとうって言ってもらえるように」一軍定着へ掴みに行く“信頼”

[caption id="attachment_266356" align="alignnone" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの山本恵大【写真：産経新聞社】[/caption]











5月26日の巨人戦では、待望の今季1号が飛び出した。4点リードの3回1死、相手先発・則本昂大の高めの真っすぐをフルスイング。打球は大きな弧を描いて右翼ポール際へ飛んだ。一度はファウルと判定され、ダイヤモンドを一周した山本恵も不安そうな表情でベンチに戻ったが、リプレー検証の末に判定は本塁打へと覆った。オフから意識してきた右方向への一発。待望の今季1号が認められると、ベンチの山本恵にも笑みが広がった。



打撃だけではない。守備でも、成果は表れている。



バットで評価されて支配下をつかんだ選手であっても、一軍でスタメンとして出続けるには、守備での信頼も欠かせない。「レギュラーを取るにはバッティングだけじゃなくて、守備もできないとスタメンで最後まで出られないと思います。守備にも重点を置いて、自主トレから取り組んでいました」と、打つだけでなく、最後までグラウンドに立てる選手像を描くようになった。



二軍では試合後の自主練習でも、城所龍磨二軍外野守備走塁コーチや斉藤和巳監督らの指導を受けながら、守備を磨いてきた。城所コーチとは「ピッチャーとか周りの選手にありがとうって言ってもらえる守備をしていこう」と練習を重ねた。外野手として周囲から信頼される守備を目指し、汗を流した。



取り組んできたものは、一軍の勝負どころで実を結んだ。



5月17日の楽天戦。1点リードの6回2死二塁で右前への打球を捕球した山本恵は、本塁へ好返球を見せ、同点の走者を刺した。試合の流れを左右する場面での補殺に「やってきたことが結果に出たので、手応えは感じました」と確かな感触を口にする。



プレー後には、マウンドにいた上茶谷大河投手から「ありがとう」と声をかけられた。山本恵は試合後、城所コーチへ練習してきた形が一軍で出たことを報告。すると「ありがとうって言ってもらえるように継続して頑張って」と言葉をもらい、「引き続き継続してやっていきたい」と、守備での信頼をさらに積み重ねていくつもりだ。



一軍に残り続けるには、激しい外野争いの中で結果を示し続ける必要がある。チームには実績ある選手がならび、同じポジションには正木智也、川村友斗ら同学年の選手もいる。「もちろんライバル意識はあります」と認めながら、「こうやって同級生3人で一軍というのは今回が初めてなので、一軍で一緒にプレーできることは素直に嬉しい」と、競争の中にある前向きな刺激も口にする。



見据えるのは、与えられたチャンスを逃さず、一軍に残り続けることだ。個人の数字よりも、まずはチームの勝利にどう関わるか。



「もらったチャンスを逃さないで、チームに貢献できるように、このまま最後まで一軍にいられるように頑張っていきたい。個人の成績というよりは、とにかくチームの勝利に貢献できる活躍をしたい」



与えられたチャンスを一つずつ結果に変えながら、背番号77は一軍に必要とされる選手へと成長を続ける。



（取材・文：灰原万由）























【動画】どこまで飛んだ…？山本恵大の今季1号ホームラン

DAZNベースボールのXより













これぞ弾丸ライナー



山本恵大 第1号ホームラン



打球速度：173キロ

打球角度：28度



※ファール判定も覆りホームランに



⚾️巨人×ソフトバンク

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