川崎フロンターレは29日、クラブで管理する肖像・意匠／商標他に関する注意喚起をクラブ公式サイト上で行った。

川崎Fのクラブ公式サイトは「【注意】弊社管理の「肖像・意匠／商標他」の無断使用と思われる事象について」と題したリリースを掲載。「川崎フロンターレ公式サイト『著作権について』でもご案内しておりますが、『川崎フロンターレで管理する肖像・意匠／商標他』（＊）については、『自己の私的使用目的を除き、川崎フロンターレの許可なく使用することは禁止』しております」と注意を促した。

同サイトに掲載されたリリースは次のとおり。

＊：川崎フロンターレで管理する肖像・意匠／商標他

1. 練習試合・練習風景・地域イベント・試合に付随するイベント風景・インタビュー風景における選手、監督、コーチ等の肖像。

2. クラブのロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット。

3. 選手、監督、コーチ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・サイン・ユニフォームなど。

しかしながら、SNS等にて私的使用の範囲にとどまらないと思われる肖像・意匠／商標他の使用事例が発生しているほか、クラブ公式サイト・SNS、各報道機関のニュースサイト・SNS等に掲載・投稿されている写真・動画の無断転載も確認されております。

また、昨今は画像生成AIを使用するなどして、肖像・意匠／商標他や、クラブを含む第三者が撮影した写真が無断使用・改変される等の事例も確認されており、これらのコンテンツの無断使用・改変等は、選手・スタッフの肖像権、リーグ・クラブ等の商標権、著作権の侵害等、各種法令に抵触する可能性があります。

その他、クラブからの公式発信と欺罔させるおそれのある内容の投稿も見受けられ、これらの投稿は偽計業務妨害罪（刑法）や業務妨害罪（軽犯罪法）に問われる可能性もあります。インターネット・SNSへの投稿につきましては、各種法規を遵守していただきますようお願いいたします。

なお、Jリーグ公式試合では、観客の皆様を対象に「Jリーグ公式試合における写真・動画のインターネット上での使用ガイドライン」が定められております。

撮影者ご本人が試合会場での写真・動画をSNSおよびインターネット上に投稿することは一定の範囲内で許諾されておりますので、ガイドラインをよくご確認のうえ、お楽しみください。