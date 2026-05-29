







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、テオスカー・ヘルナンデス外野手が同日の試合中に左太ももを痛めた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は負傷者リスト（IL）に入ることを明言したが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は代役候補について言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



テオスカーは「6番・左翼」でスタメン出場した同日のコロラド・ロッキーズ戦で、2回の第1打席で遊ゴロを放った際に負傷。試合後、ロバーツ監督はIL入りは避けられない状況で、少なくとも数週間は離脱することになるのではとの見方を示している。











同メディアはまず、「もしIL入りとなれば、ドジャースの打線には明確な穴が生まれることになる。その場合、外野ではアレックス・コール外野手の出場機会がより安定して増えていく可能性が高い。また、水曜日の試合ではテオスカーの代役としてキム・ヘソン内野手が外野で起用されており、彼も選択肢の一人と見られている」と現ロ―スターにおける代役候補について言及。



続けて、「ロースターの代替要員としてはライアン・ウォード外野手、あるいは最近獲得したアレク・トーマス外野手を昇格させる可能性がある。この両名は既に40人ロースター入りしている。さらに、先月トロント・ブルージェイズから獲得したタイラー・フィッツジェラルド内野手もメジャーで外野経験があり、こちらも40人ロースターに入っている」と昇格候補についても挙げている。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】