ロッテは29日、本日からマリーンズストア各店舗で、「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」の新商品を販売することになったと発表した。

今年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れた。観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用している。

「BLACK SUMMER WEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディにシルバーの立体的なプリントを施したTシャツなど、全26型のアパレルを展開。

▼ 「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」新商品一例

・BSWラメTシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：4,800円

・BSWパイルポロシャツ（カラー：ブラック/グレー/サックス サイズ：M、L、XL）：5,500円

・BSWワークシャツ（カラー：ブラック/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円

・BSWベースボールシャツ（カラー：ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：6,900円

・BSWフットボールシャツ（カラー：ブラック/ブルー/ホワイト サイズ：M、L、XL）：5,900円

※全て税込み

※詳細は球団ホームページにて