アルゼンチンサッカー協会（AFA）は28日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めた。本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目となる連覇を目指す。

リオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）やラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）、ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）、エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）などを順当に選出。一方で、フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）やエミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ／イングランド）、アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー／イングランド）、マルコス・セネシ（ボーンマス／イングランド）といった選手たちが落選することとなった。

アルゼンチン代表のメンバー26名は以下の通り。

▼GK

フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）

▼DF

レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）

ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）

ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドドリード／スペイン）

▼MF

レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）

バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）

ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）

エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）

▼FW

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）

ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ニコラス・パス（コモ／イタリア）

ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）