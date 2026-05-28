「優勝争いは副産物」村上宗隆、大活躍でチームに好影響！　昨季最下位か…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、同球団が地区優勝争いを維持するのに貢献している。間違いなく、同選手の活躍がチームの成功を左右することになると、米メディア『ダ・ウィンディ・シティ』が報じた。

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昨季はア・リーグ中地区で60勝102敗に終わり、最下位に沈んだホワイトソックスだが、今季は55試合を終えた時点で28勝27敗の2位につけている。











昨オフに東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された村上を獲得し、同選手が期待以上の結果を残していることが、この大きな変化の要因と言えるだろう。



開幕戦から3試合連続ホームラン。間を開けて5試合連続ホームラン。その後もホームランを量産し、早くも20本塁打の大台に到達している。



それを踏まえ、同メディアは「ホワイトソックスはシーズン最初の2カ月を終えた時点で、地区首位争いに十分食らいつける位置につけている。



これは開幕前の多くの予想を大きく上回る戦いぶりだ。



ウィル・ベナブル監督は繰り返し、今季の目標はチームの中核となる選手を育てることだと語ってきた。



地区優勝争いは、それに付随する副産物に過ぎない」とし、まさに“嬉しい誤算”との見解を示した。



続けて「村上が球界屈指の強打者たちと互角に渡り合い続けていることは、ホワイトソックスの可能性そのものを押し上げている」と伝えている。



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