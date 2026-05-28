







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、キケ・ヘルナンデス内野手の故障離脱に伴い、アレックス・フリーランド内野手がメジャーに再昇格した。これにより、キム・ヘソン内野手の今後に大きな影響が及ぶかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のフリーランドは開幕からメジャーでプレーしていた中、5月上旬にムーキー・ベッツ内野手が故障から復帰したことに伴いマイナー降格に。マイナーでは11試合、打率.265、4本塁打、16打点といった数字を残していた。











同メディアは「キケが重傷を負ったことで再昇格したフリーランドに、ロバーツ監督は実力を示すチャンスを与えると話している。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、同監督は水曜日、フリーランドについて『より長いチャンスを得るに値する』と語っており、今後はキムよりも多く起用される可能性が高いという」と言及。



続けて、「キムはフリーランドがマイナー降格となった際にはロースターに残留していたものの、最近は不振が続いており、実際にはキケが腹斜筋を痛める前から降格候補として検討されていたという。アルダヤ記者は『フリーランドは火曜日の3Aの試合でスタメンから外れており、既にロサンゼルスへ向かっていた。不振に陥っているキムの立場が不安定になっていることを球団は検討していたと関係者は語った』と報じている」と記している。





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