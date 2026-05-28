「まさに別次元」首位の村上宗隆を捕捉！？　アルバレスが固め打ち20号。…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、28日（日本時間29日）に行われたミネソタ・ツインズ戦に出場したが、4試合連続ホームランを打つことができなかった。その間に、ヨルダン・アルバレス外野手（ヒューストン・アストロズ）が勢いづき、ついに首位に並んだと米メディア『ビッグ・ニュース・ネットワーク』が報じている。

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村上は怒涛の勢いでホームランを量産し、ついに大台の20号に到達した。











6月までのMLB新人最多ホームラン記録で、ピート・アロンソ内野手とマーク・マグワイア氏を抜き歴代トップに立っている。



日本人選手の快進撃が大きな話題を呼んでいるが、その裏で、ア・リーグ本塁打王争いにおける新たな対抗馬となり得る存在が現れた。



アルバレスが直近3試合で合計5本塁打を記録し、ランク外から一気に首位タイまで上り詰めている。



それまで村上のライバルだったアーロン・ジャッジ外野手（ニューヨーク・ヤンキース）は、勢いがストップして3位タイに後退。



それを踏まえ、同メディアはタイトルに「アルバレス、レンジャーズとの最終戦に向けて、信じられない快進撃を続ける」とつけ、



「アルバレスは最初の3試合で圧倒的な活躍を見せており、レンジャーズはアルバレスへの対策が尽きてしまったようだ」と伝えている。



また、チームメイトのジェレミー・ペーニャ内野手は「ヨルダンがやっていることは、まさに別次元だ。



彼はただホームランを打っているだけじゃない。



打席での内容やアプローチ、それにどんな球でも完璧に捉えて、打球速度110マイル（約177キロ）以上ではじき返してしまう能力がある。



本当に見ていて圧倒されるよ」と称賛している。



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