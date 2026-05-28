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千葉ロッテマリーンズは、本日5月29日よりマリーンズストア各店にて阪神タイガースとの交流戦コラボグッズを販売することを発表した。 5月29日から31日は日本生命セ・パ交流戦2026の阪神戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催。 展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「トラッキー」をあしらったデザインをはじめ、計6種類のラインナップを用意。 商品詳細は下記参照。 ＜マリーンズ×タイガース 交流戦コラボグッズ 商品詳細＞ ・Tシャツ(サイズ：S、M、L、XL) 4,400円 ・フェイスタオル：2,200円〜2,600円 ・トートバッグ：3,000円～3,200円 ・巾着：1,200円〜1,600円 ・アクリルキーホルダー：800円〜850円 ・ステッカー：550円 ※全て税込み。 ※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。 【一覧写真】「マーくん」と「トラッキー」のコラボ商品がこちら！ [caption id="attachment_266518" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption] [caption id="attachment_266517" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption] 【関連記事】 【了】

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