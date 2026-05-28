「この失点が決定打に」菅野智之、初回から痛恨2被本塁打。大谷翔平に9号…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、27日（日本時間28日）に行われたロサンゼルス・ドジャース戦に登板し、5回途中まで投げて6安打3失点3奪三振の成績を残し、敗戦投手となった。序盤の被本塁打が響いたと、米メディア『ロトワイヤー』が報じている。

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菅野は初回から、先頭打者の大谷翔平選手に3球目を打たれ、今季9号となる豪快なソロホームランを許してしまう。











さらにアンディ・パヘス外野手をライトフライに打ち取った後、フレディ・フリーマン内野手にも本塁打を打たれ、この回だけで2点を失った。



それでも2回は4人で終わらせ、3回は三者凡退に抑える。



冷静さを取り戻したように見えたが、4回にはキム・ヘソン内野手、ウィル・スミス捕手に立て続けにヒットを打たれ、最後にアレックス・コール外野手のタイムリーヒットによって1点を追加された。



引き続き5回もマウンドに立つが、二死1塁となったタイミングでブレナン・ベルナルディノ投手と交代し、菅野は降板している。



この結果を踏まえ、同メディアはタイトルに「立ち上がりを攻められ敗戦」とつけ、



「菅野は初回に大谷とフリーマンにソロホームランを浴び、その失点が決定打となった。



内容的にも効率の良い投球ではなく、83球中ストライクは48球にとどまった。



1試合で複数本塁打を許したのは今季3度目となる」と伝えている。



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