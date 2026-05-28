







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、チーム全体で打撃不振に陥っていたが、徐々に本来の実力を発揮しつつある。しかし、怪我から復帰したムーキー・ベッツ内野手はいまだに復調の気配を見せず、デーブ・ロバーツ監督は打順を2番から4番に下げる判断を下した。米メディア『ヘビー』のTJフレンチ記者が報じている。



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ドジャースは26日（日本時間27日）、コロラド・ロッキーズ戦でトロント・ブルージェイズから加入したばかりのエリク・ラウアー投手の初先発。打線ではここまで1番・大谷翔平選手の後を打っていたベッツが4番に入るという大きな変化があった。











ベッツは今季、シーズン序盤に腹斜筋を痛めて離脱している。この故障は復帰後に打撃感覚を戻すのが難しいことでも知られているものだ。



実際に、この日のロッキーズ戦までで20試合の出場にとどまっており、成績は打率.165、本塁打4、打点10、OPS.572を記録。79打数でbWARはマイナス0.4と、通常のベッツからは考えにくい数字が並んでいる。



苦しい成績が続いているベッツについて、ロバーツ監督は「彼は明らかに自分のスイングに自信を持っていない。その気持ちが少し打席に持ち込まれているのかもしれない。現時点ではフォームの問題もあるが、考えすぎたり、無理をしすぎたり、焦りすぎたりしている部分もある。しかし、前の試合では、彼がただひたすらに戦い、1点を叩き出そうとしている姿が見られた。それは良い兆候だ」と言及した。





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