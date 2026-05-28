







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ムーキー・ベッツ、キケ・ヘルナンデス、トミー・エドマンなど内野手の故障者が目立っている。こうした状況を打破するために、他球団から新戦力を獲得する可能性があるかもしれない。米メディア『アスロンスポーツ』が報じた。



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獲得候補に挙がっているのは、ワシントン・ナショナルズ所属のCJ・エイブラムス内野手。高い身体能力を活かしたプレーを持ち味としており、今季は日本時間27日終了時点で55試合、打率.289、12本塁打、46打点といった数字を残している。











同メディアは「ドジャースにはなお補強が必要と思われるポイントがいくつかある。その一つが二遊間で、ベッツを除けば十分な“スター性”を加えられていない状況が続いている。獲得候補となり得る選手は何人か存在するが、ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、ある選択肢はリーグ全体にとって悪夢になりかねないと指摘している」と言及。



続けて、「たとえベッツが本来の調子を取り戻したとしても、ドジャースには依然として内野手が一枚足りない可能性が高い。キム・ヘソン、アレックス・フリーランド、ミゲル・ロハスら既存内野手の組み合わせでは、さらなるアップグレードが必要になりそうだ。リーグ全体にとっての悪夢は、エイブラムスを引き抜くことに成功するケースだろう。二塁手でも遊撃手でも起用できるからだ」という同記者の見解を伝えている。





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