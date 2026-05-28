日本代表は28日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。同日から遠藤航、板倉滉、冨安健洋が合流し、フルメニューをこなした。

冨安は3月のイギリス遠征の招集メンバーに名を連ねるも、直前でのコンディション不良により不参加に。2024年6月以来、約2年ぶりの日本代表活動参加となった。冨安とともに長らくセンターバックコンビを形成した吉田麻也は「彼の能力は皆さんご存知の通り。一番はケガをしないことだと思いますし、冨安が『コンディションがいい』と言っているときが一番大丈夫かなと……。まだまだ時間はありますし、焦らずコンディションをベストに持っていってほしい。彼がいるといないでは、後ろの戦力が大きく変わってくると思う」と“22番の継承者”に期待を込めた。

また長友佑都も「やっぱり安心しますね、あいつが後ろにいると」と信頼を寄せる。「言葉では表せないどっしりとした厚みがある。体の厚みだけではなく、精神的な部分の厚みがありますね。アーセナルでプレミアリーグを体感していますし、自信を持っていると思います」と言及した。

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