いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［1/6ページ］

黒木知宏（1998年）

[caption id="attachment_266330" align="aligncenter" width="1200"] ロッテの黒木知宏（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：延岡学園高 - 新王子製紙春日井

・ドラフト：1994年ドラフト2位

通算成績：199試合、76勝68敗、防御率3.43

「ジョニー」の愛称で親しまれた黒木知宏は、チームが苦しんだ1998年に孤軍奮闘の活躍を見せた。

1994年ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団した黒木。プロ1年目の1995年から5勝を挙げ、先発ローテーションの一角に食い込んだ。

また、1997年は13完投を記録するなど、タフネスぶりを発揮した。しかし、1998年は悪夢のシーズンに。

同年は6月から大型連敗が始まり、16連敗中という状況でマウンドに上がったものの、9回2アウトから同点2ランホームランを許し、黒木はマウンド上でうずくまった。

「七夕の悲劇」とも呼ばれた出来事を経て、連敗を18でストップさせたロッテ。だが、結果的にこの年は最下位に終わった。

それでも、黒木自身は最多勝（13勝）と最高勝率（.591）の二冠に輝くなどまさに孤軍奮闘となるシーズンを過ごした。

翌1999年には自己最多の14勝を挙げるなど、エースとしてロッテを長らく支えた黒木。チームが苦しい状況でも、闘志を剥き出しにしてマウンドに立ち続けた。

いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［2/6ページ］

川尻哲郎（1998年）

[caption id="attachment_266329" align="aligncenter" width="1200"] 阪神・川尻哲郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：日大二高 - 亜細亜大 - 日産自動車

・ドラフト：1994年ドラフト4位

通算成績：227試合、60勝72敗、防御率3.65

独特のサイドスローでプロ通算60勝を積み重ねた川尻哲郎も、チームが苦しむ中で好成績を残した1人だ。

川尻は日産自動車から1994年ドラフト4位で阪神タイガースに入団。プロ1年目から29試合に登板し8勝、防御率3.10という上々の数字を残し、規定投球回もクリアした。

続く1996年は自己最高となる13勝を記録。チームは最下位に終わった中、月間MVPを受賞するなど孤軍奮闘を見せた。

さらに1998年、中盤から失速した阪神は、52勝83敗と大きく負け越して最下位。それでも川尻はノーヒットノーランの快挙を達成した上、自身2度目の二桁勝利を挙げた。

しかし、2001年以降は成績が低迷。その後、大阪近鉄バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーしたのちに引退した。

それでも、暗黒期の阪神をエースとして支えたピッチングは、ファンの記憶に残り続けるだろう。

いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［3/6ページ］

黒田博樹（2006年）

[caption id="attachment_266327" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの黒田博樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：上宮高 - 専修大

・ドラフト：1996年ドラフト2位

通算成績（NPBのみ）：321試合、124勝105敗、防御率3.55

広島東洋カープの絶対的エースとして君臨した黒田博樹。チームは下位に甘んじた2006年、黒田はタイトルを獲得する活躍を見せた。

広島から1996年ドラフト2位で指名を受けた黒田は、プロ5年目の2001年に自身初の2桁勝利（12勝）を挙げた。また、2003年からは開幕投手を複数年にわたって務めた。

2005年は15勝をマークし、最多勝を獲得。球界を代表するエースとなり、中でも安定感が際立ったのが2006年だった。

この年の広島は借金17を抱えるリーグ5位に低迷したが、黒田は13勝を記録。また、1.85という驚異的な防御率を残し、最優秀防御率のタイトルを手にした。

万年Bクラスとチームが低迷している中、黒田のピッチングはファンに希望をもたらしたはずだ。

2008年からはメジャーリーグに挑戦。5年連続2桁勝利をマークするなど第一線級の投手として安定した成績を残し続けた。

そして2015年に日本球界復帰。リーグ優勝を達成した年も10勝を挙げるなど、最後まで広島のレジェンドとして輝き続けた。

いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［4/6ページ］

岩隈久志（2008年）

[caption id="attachment_266328" align="aligncenter" width="1200"] 楽天の岩隈久志（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：堀越高

・ドラフト：1999年ドラフト5位

通算成績（NPBのみ）：226試合、107勝69敗、防御率3.25

すべてにおいて過去最高の働きを見せたのが、2008年の岩隈久志である。

1999年ドラフト5位で大阪近鉄バファローズに入団すると、エースとして成長を重ね2003年から2年連続で15勝をマーク。

2005年から新規参入の東北楽天ゴールデンイーグルスに加入したが、移籍1年目は27試合の登板で9勝15敗、防御率4.99と苦しいシーズンになった。

また、けがも重なって本領を発揮できず、2007年も5勝にとどまるなど、チームの低迷とともに不遇のシーズンを過ごした。

それでも、2008年はコントロールが光り、28試合の登板で21勝4敗、防御率1.87、勝率.840という異次元の成績をマーク。

チームは最終戦に勝利して最下位を脱出したシーズンだったが、沢村賞、最優秀選手、ベストナイン、最優秀バッテリー賞など、投手の主要な賞を独占した。

その後も岩隈はチームを牽引し続け、2009年のAクラス入りに大きく貢献。その後はメジャーリーグでもプレーし、最後は読売ジャイアンツでユニフォームを脱いだ。

いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［5/6ページ］

前田健太（2010年）

[caption id="attachment_266326" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの前田健太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：PL学園高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

通算成績（NPBのみ、5/28時点）：223試合、97勝69敗、防御率2.42

2000年代にAクラスから遠ざかり、苦しい時期を過ごした広島東洋カープにおいて、別格の働きを見せたのが前田健太だ。

PL学園高で鮮烈な活躍を見せ、2006年高校生ドラフト1巡目で広島入り。高卒2年目で早くも9勝を挙げたが、2009年はリーグワーストの14敗を喫した。

挽回が期待された2010年、前田は大躍進を見せる。開幕戦で勝利を挙げると、リーグ最多となる215回2/3を投げ抜き、15勝、防御率2.21という圧倒的な成績をマークした。

同年は最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手三冠を独占し、沢村賞を受賞。チームはリーグ5位、58勝84敗と大きく負け越した中、前田はファンの希望の星だった。

2010年から6年続けて二桁勝利を挙げ、チームの顔として奮闘した前田。2016年からは海を渡りロサンゼルス・ドジャースでプレー。2年連続で2桁勝利をマークした。

その後もメジャー複数球団でのプレーを経て、今季から東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍し日本球界に復帰。

しかし、5試合の登板で0勝2敗、防御率4.82（5月28日時点）と苦しみ、初勝利は記録できていない。元メジャー右腕として復調が待たれている。

いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［6/6ページ］

大野雄大（2015年）

[caption id="attachment_263712" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの大野雄大【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：京都外大西高 - 佛教大

・ドラフト：2010年ドラフト1位

通算成績（5/28時点）：265試合、102勝98敗、防御率2.96

低迷期のチームを支える大野雄大は、今季も一人気を吐いている状態だ。

大学時代から注目され、ドラフト上位候補と言われていた大野。評判通り2010年ドラフト会議では中日ドラゴンズから1位で指名を受けた。

チームは2013年にAクラス入りを逃したが、大野はこの年から3年続けて2桁勝利をマークした。

中でも2015年は防御率2.52、200イニング以上の投球回とエースの働きを披露。ただ、その後は不振に悩まされ、2018年は未勝利に終わるまさかの1年だった。

それでも、2020年に20試合の登板で11勝6敗、防御率1.82の好成績を記録するなど見事な復活を果たし、沢村賞を獲得。

同年は分業制が確立されたプロ野球において、完投10、完封6という数字を残した上、45イニング連続無失点という偉業も成し遂げた。

今季の中日ドラゴンズは開幕から苦戦が続き、若きエース・髙橋宏斗も調子が上がらない中、大野がチームを牽引。

5月28日時点で、8試合の登板で5勝1敗、防御率1.56と圧巻のパフォーマンスを見せ、まさに孤軍奮闘となっている。

【了】