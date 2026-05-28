年上に愛される“質問の仕方”、難しい商談の前には…先輩から教わった今も活きている「仕事術」

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「私の仕事術案件 〜先輩から教えてもらいました〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆先輩から教わったこと「社内営業をしておけ」

新卒の頃は「仕事さえしていれば評価される」と思っていたのですが、先輩から「会社はチーム戦だから“この人と仕事しやすい”って思われるのも大事だぞ」と言われました。

それからは、積極的に雑談したり、別部署の人と顔見知りになったり、相談しやすい空気をつくるように意識しました。すると、不思議と困ったときに助けてもらえたり、仕事が進めやすくなったりするんですよね。もちろん“ゴマすり”とは別の話です。結局のところ、普段の関係づくりが、仕事はもちろん人生のすべてに通じる“術”なんだなと思います（千葉県 31歳 男性）

◆先輩から教わったこと「難しい商談の前には、うまいものを食べろ」

新人のときに勤めていた会社で、先輩から教えてもらいました。難しい商談の前は緊張してプレッシャーを抱えてしまうもので、そんな状態で臨んでも困難が増すばかり。そこで、先輩から「おいしいものをガツンと食べて、自分をご機嫌な状態にしてから商談に臨め！」とよく言われておりました。おいしいものを食べたといって、急にご機嫌な状態になることは難しいですが、その心意気といいますか、自分ができるかぎり準備して商談に臨む姿勢が、とても大事なのだと学びました（東京都 39歳 男性）

◆先輩から教わったこと「年上への“質問の仕方”」

4月から部署が変わり、年の近い男性社員が上司になりました。仕事が早く、とても優秀な方なのですが、なかでもすごいなと思ったことが、年上の人からの愛され方です。例えば、年上の人に質問する際、話のはじめに「今後のために知っておきたいんですが……」とか「勉強不足ですみません！」など、クッション言葉の使い方が上手なのです。

分からないことをそのままにせずその場で解決し、結果的にみんなから頼られ、尊敬されています。そんな先輩の質問の仕方を真似しています。私も先輩に少しでも近づけるように頑張りたいです（東京都 25歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co