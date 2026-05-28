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ロサンゼルス・ドジャースは打線全体の調子を上げているものの、ウィル・スミス捕手は不振から抜け出すことができていない。デーブ・ロバーツ監督は厳しい評価を下しているが、スミス自身はそこまで深刻だと捉えていないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。



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ロバーツ監督は、スミスの不振について「速球を打てていない」と説明した。「速球をかなり打ち損じている。ゾーン内の変化球も打ち損じていると思う」と語り、速球と変化球の両方に対応できていない点を課題に挙げた。











実際、今季のスミスは速球に対して打率.241にとどまっており、昨季の.307から大きく低下している。昨季は全体でも打率.296、OPS.901を記録していたが、今季は25日（日本時間26日）時点で打率.247、本塁打4、打点20、OPS.668と苦戦している。



そこで、ロバーツ監督はミルウォーキー・ブルワーズ戦でスミスに休養を与えた。これにはリフレッシュの時間を作る狙いがあったようだ。ここ数年、ドジャースは長いポストシーズンを戦ってきており、疲労がスミスの打撃不振に影響している可能性もある。



不振が懸念されるスミスは自身について「正直なところ、自分では速球を強く打てていると感じる。特に右中間へのライナーが捕られている。ただ引っ張れていないだけで、それはメカニックの問題だと考えている」と言及した。





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